Djokovic passa por Caruso sem dificuldades e vai às oitavas em Roland Garros

Assim como em seus jogos anteriores, o #1 Novak Djokovic atuou em alto nível e não deu chances ao seu adversário. Enfrentando o italiano #147 Salvatore Caruso, o sérvio número um do mundo triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/2, em 2h05 de partida, e garantiu-se nas oitavas de final de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano.

Dominante durante todo o duelo, Djokovic chegou a levar sustos no primeiro set, quando cedeu quatro break points a Caruso, mas conseguiu se recuperar manter a liderança na parcial. Com uma quebra obtida, o sérvio controlou a vantagem e, sem dar mais chances ao italiano, fechou em 6/3.

O segundo set foi idêntico ao anterior. Firme nas trocas de bola e aplicando winners de todos os lados da quadra, o número um do mundo frustrou as tentativas de Caruso, que mesmo com a derrota jogou um bom tênis. Quebrando o saque do adversário mais uma vez, Nole fechou novamente em 6/3 e abriu 2 sets a 0.

A superioridade do sérvio se exacerbou na terceira parcial. Perdendo apenas três pontos em seus games de saque - vale destacar os 93% de aproveitamento com o 1° serviço -, Djokovic atropelou o italiano. Conquistando dois breaks, liderou com folga até o final e decretou a vitória por 6/2.

Campeão do French Open em 2016, o número um do mundo se classificou para as oitavas do torneio, onde irá medir forças com o alemão #45 Jan-Lennard Struff, que bateu o croata #15 Borna Coric por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/1, 4/6, 7/6 (1) e 11/9, em uma batalha que durou 4h22.