Khachanov atropela Klizan na terceira rodada de Roland Garros

Após levar um pneu na segunda rodada e vencer em quatro sets em Roland Garros, o #11 Karen Khachanov, russo de 23 anos, bateu o eslovaco #55 Martin Klizan. O russo derrubou o algoz de Lucas Pouille, em sets diretos, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3 em 1h44 de partida, pela terceira ronda do Slam francês, disputado em Paris, na tarde deste sábado (1º).

A vitória desempata a estatística do russo, que antes possuía três vitórias e três derrotas na terceira fase de um Major, atingindo as oitavas de Wimbledon em 2018 e em Roland Garros, em 2017 e 2018. Já na quarta fase, Khachanov jamais conquistou vitória, perdendo para Andy Murray e Alexander Zverev na França e para Novak Djokovic na grama britânica. Com a defesa de seus pontos, o jovem russo já está cotado para atingir o melhor ranking de sua carreira, adentrando o top 10 pela primeira vez.

Na Quadra 1, Khachanov não teve quaisquer problemas nas quase duas horas, sendo quebrado apenas duas vezes, ambas no início do segundo set, mas devolvera logo em sequência, fechando a parcial em 6/4 com três quebras contra o eslovaco, além de mais quatro nos outros dois sets. O russo foi impecável em boa parte do jogo, com 11 aces e uma dupla falta, 36 winners e 24 erros não-forçados, enquanto Klizan, cansado após mais de quatro horas em partida que durou dois dias contra Pouille, cometeu três duplas faltas e um ace, e 32 erros não-forçados em meio a 15 bolas vencedoras.

Nas oitavas de final do Aberto da França, Karen Khachanov enfrentará o argentino #9 Juan Martín del Potro, que passou pela terceira rodada após vencer o australiano #69 Jordan Thompson em sets diretos. Já são três confrontos no circuito da ATP, todos vencidos pelo argentino, sendo os três realizados na quadra dura.