Sem perder sets em Roland Garros, Vondrousova atropela Sevastova e avança às quartas de final

A primeira partida de oitavas de final feminina do Aberto da França aconteceu na manhã deste domingo (2). A #38 Marketa Vondrousova, 19 anos, não perdeu muito tempo e passou por cima da #12 Anastasija Sevastova, fazendo 6/2 e 6/0, em apenas 57 minutos na Quadra Suzanne-Lenglen.

Apesar de rápida (34 minutos), a segunda parcial não foi extremamente fácil. Vondrousova foi quem mais soube tirar proveito das situações, conquistando três quebras no serviço da letã (games: dois, seis e oito), com destaque para o último game, onde quebrou e com isso conquistou o set. Sevastova conseguiu, apesar do nível fora do esperado apresentado, quebrar o serviço da tcheca em uma ocasião: sexto game.

E depois da primeira parcial, Vondrousova pisou forte no acelerador e foi firme. A tcheca venceu os últimos seis game, três deles de quebras se serviço (sendo esses os pares) e fechou a partida no primeiro match point que teve, no serviço da letã.

A breve partida contou com apenas dois aces, ambos saindo da raquete de Vondrousouva, que cometeu cinco das seis duplas faltas gerais. A tcheca fechou com 19 winners disparadas e 13 erros não-forçados cometidos. Sevastova ficou com sete bolas vencedoras e 24 erro não-forçados.

Avançando pela primeira vez às quartas de final de um torneio de Grand Slam, Vondrousova, que ainda não perdeu nenhum set em Roland Garros, buscará uma vaga para a semifinal contra a #31 Petra Martic, que venceu a #88 Kaia Kanepi por 7/5, 3/6 e 6/4. A croata lidera o confronto direto em quatro a zero.