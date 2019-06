Konta passa por Vekic em sets diretos e avança no Aberto da França

A partida de oitavas de final entre #24 Donna Vekic e #26 Johanna Konta aconteceu na Suzanne-Lenglen, quadra secundária do Aberto da França, na manha deste domingo (2). Sem drama, a britânica fez 6/2 e 6/4 na croata, em 1h25, e desempatou o confronto direto, com quatro vitórias em sete confrontos.

As partidas entre ambas as jogadoras costumam ser boas e imprevisíveis para os mais fãs do esporte, mas costumam cair para o lado da britânica nos torneios de nível Slam - que venceu na terceira ronda de Wimbledon e agora nas oitavas de Roland Garros.

Os três primeiros games da primeira parcial foram quebras se serviço, e a britânica saiu na frente fazendo *2/1. Depois de salvar break point, a vantagem cresceu para 3/1* e Konta precisou apenas seguir de forma tranquila e sem desespero. E a ex-top 10 fez bem, conquistou mais uma quebra no penúltimo game, salvou quatro break points quando serviu para a parcial e quando teve seu primeiro set point tirou proveito e fechou o set.

A segunda parcial, apesar de muito mais bem jogada, novamente ficou para a britânica de 28 anos. Konta conquistou quebras nos games sete e nove e sofreu uma no oitavo. Quando serviu para a partida, voltou a mostrar ótimo ritmo e fechou o jogo no primeiro match point, em 40-0.

Dando um show no quesito serviço, Konta disparou sete aces, cometeu três dupla faltas e teve 61% de aproveitamento no saque. A britânica fez ainda 33 winners e cometeu 23 erros não-forçados. Vekic, enquanto isso, fez sua despedida no torneio francês com um ace disparado, duas duplas falta cometidas, 14 bolas vencedoras e 16 erros não-forçados.

Konta conquista assim a vaga para a primeira quarta de final em Roland Garros e tem como próximo desafio uma vencedora de Slam garantida: a britânica enfrenta ou #7 Sloane Stephens (vencedora da edição 2017 do US Open) ou a #19 Garbiñe Muguruza (campeã em 2016 do French Open e 2017 de Wimbledon).