Keys faz ótima exibição, supera Siniakova e se garante nas quartas em Paris

A primeira partida de oitavas de final desta segunda-feira (3) aconteceu na Suzanne-Lenglen, quadra secundária do Aberto da França. Na ocasião #12 Madison Keys e #42 Katerina Siniakova se encontraram. Madison acabou levando a melhor ao fazer 6/2 e 6/4 em 1h16.

Depois da ótima partida contra a atual número um do mundo, Naomi Osaka, Katerina entrou em quadra com a moral elevada, mas apenas moral não foi capaz de parar o ótimo jogo da adversária americana.

Madison precisou de apenas seis minutos para abrir 3/0 em cima da atual vencedora do torneio em dupla na primeira parcial. Depois de um possível 'pneu' encaminhado, Siniakova passou a jogar com mais precisão, mas nem assim foi capaz de neutralizar a americana. Katerina conseguiu uma quebra de volta no quinto game, logo depois de confirmar seu serviço, mas logo em seguida foi quebrada novamente, o que restou para a americana apenas servir para o set; e fez bem, salvou break point e depois confirmou o 6/2.

Na segunda parcial, Katerina saiu na frente e quebrou o serviço da americana já no primeiro game, mas foi quebrada logo em seguida: 1/1. Siniakova teve dois break points em seguida não aproveitou nenhum, apesar disso a tcheca foi capaz de confirmar seu serviço com facilidade logo depois: 2/2. Os game cinco e seis foram rápidos, ambos acabaram em 40-30 e o placar: 3/3. O sétimo e oitavo game foram novamente parecidos, ambos acabaram em AD-40 e o placar foi para 4/4, assim começando o momento decisivo da parcial - e partida. Madison fez um ótimo game de serviço e logo foi vez da tcheca servir para manter-se viva no jogo e... foi quebrada em 15-40.

Os dois aces disparados na partida saíram da raquete da tcheca, que cometeu também duas dupla faltas, contra uma da adversária. Katerina finalizou sua ótima participação no torneio francês com 10 winners disparadas e 16 erros não-forçados cometidos; Keys conquistou vaga nas quartas com 26 winners e o mesmo número de erros não-forçados.

Siniakova deixará o posto de número um do mundo em dupla, mas subirá para a 37ª posição do ranking em simples - um bom presente dada a ótima semana em Paris. A tcheca joga agora no WTA de Maiorca, um dos torneios preparatórios para Wimbledon.

Madison avança às quartas de final de Roland Garros pelo segundo ano seguido e enfrenta a seguir a #8 Ashleigh Barty que venceu a #35 Sofia Kenin por 6/3 3/6 e 6/0. Kenin havia vencido anteriormente a americana #10 Serena Williams em sets diretos.