Barty vence Kenin em Roland Garros e vai à segunda quarta de final de Major em sequência

A australiana #8 Ahsleigh Barty provou, nesta segunda-feira (3), porque está entre as melhores jogadoras do mundo e porque é uma das fortes candidatas para conquistar o título de Roland Garros. Com uma consistente exibição, resistindo à tentativa de reação da americana #35 Sofia Kenin e venceu a partida por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/0, em 1h30.

Os dois primeiros sets foram marcados por domínios de quem saiu na frente. No primeiro, Barty e no segundo, Kenin. A parcial que diferiu disso foi a última, onde a australiana teve inteiro domínio do jogo e conseguiu pressionar a estadunidense, algoz de Serena Williams na terceira rodada, aplicando um pneu.

Assim como no Australian Open desse ano, Barty alcança as quartas de final, igualando sua melhor campanha em Slams na carreira. A campanha levará a australiana ao menos para o quinto lugar do ranking da WTA. Caso vença o título, a tenista de 23 anos subirá para o segundo posto.

Com a vitória, Ahsleigh Barty vai encarar nas quartas de final do Aberto da França a #14 Madison Keys, que bateu a tcheca #42 Katerina Siniakova por 2 sets a 0. O duelo está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (5).