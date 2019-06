Anisimova atropela Zadoinov e enfrenta Halep nas quartas de Roland Garros

A última partida de oitavas de final da chave feminina de Roland Garros aconteceu na tarde desta segunda-feira (3) entre a #51 Amanda Anisimova e a qualifier #137 Aliona Bolsova Zadoinov. Amanda, jogadora mais nova ainda viva na competição fez 6/3 e 6/0 em 1h09 para conquistar o melhor resultado da carreira em um torneio nível Grand Slam.

A primeira parcial da partida foi tranquila e equilibrada. Ambas as jogadoras fizeram bem tanto no serviço quanto na devolução, o que resultou em apenas um break point durante todos os nove games. O ponto de quebra aconteceu em favor da americana, que não se demorou em converter - no sexto game.

A segunda parcial, apesar de contar com apenas seis games, foi mais longa que a anterior. Dessa vez, os break points foram 16, com ao menos um em cada game. Desses break points, metade favoreceram Anisimova, que converteu três deles (fechando o set então com 38% de aproveitamento no quesito) nos games pares. No último game da partida Amanda salvou três break points antes de ter um match point, desperdiçar, salvar outro break point e enfim ter mais um match point, dessa vez encerrando a partida.

Na breve partida de oitava de final, Amanda disparou três aces e cometeu três dupla faltas; a americana fechou com 70% de pontos ganhos com o serviço e 100% de break points salvos (8/8). No quesito pontos corridos, a jovem de 17 anos finalizou a partida com 58% ganhos - 33 winners disparadas e 23 pontos ganhos de graça com erros não-forçados da espanhola.

Depois da ótima performance, Anisimova garante vaga nas quartas de final do Aberto da França e tem como próxima adversária a atual campeã do torneio, #3 Simona Halep que destruiu a moral da #104 Iga Swiatek vencendo por 6/1 e 6/0 em apenas 45 minutos.