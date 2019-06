Khachanov vence Del Potro, vai às quartas em Paris e atinge melhor resultado da carreira em Slams

O #11 Karen Khachanov definitivamente não vai esquecer dessa campanha em Roland Garros. Depois de três boas vitórias nas fases iniciais, o russo bateu o argentino #9 Juan Martin del Potro por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/3, 3/6 e 6/3, em 3h09 de uma partida equilibrada, e se garantiu nas quartas de final do torneio, chegando ao seu melhor resultado em um Grand Slam na carreira.

O primeiro set foi o mais disputado de todos. Com os tenistas sacando bem - ambos tiveram 80% de pontos ganhos com o 1º serviço - e trocando muitas bolas, a parcial foi decidida no detalhe. Salvando cinco break points ao longo do set, Khachanov foi mais preciso do que o argentino e aproveitou a única chance que teve, no último game. Contando com erros bobos de Del Potro, o russo conquistou a quebra e fechou em 7/5.

A partir daí, todos os sets restantes foram bastante parecidos. Diante de um argentino visivelmente abalado pela derrota na parcial anterior, Khachanov se impôs e logo abriu 3/0. A partir daí, controlou com maestria a vantagem no placar e não deu chances de reação para o adversário. Aplicando 10 winners e cometendo apenas quatro erros não forçados, fechou em 6/3 e aumentou a superioridade no placar.

Sem desistir, Del Potro seguiu tentando mudar o panorama do jogo. No terceiro set, a 'Torre de Tandíl' conseguiu aproveitar com mais eficácia as chances que apareceram e deu um susto em Khachanov. Com duas quebras contra apenas uma do russo, o argentino fechou em 6/3 e trouxe emoção de volta para o duelo.

Porém, o tenista da Rússia fez questão de retomar as rédeas do confronto. Firme e consistente como no começo da partida, Khachanov voltou firme para a quarta parcial e frustrou a torcida do argentino. Assim como no segundo set, obteve a quebra nos games iniciais e liderou o marcador até o fim. Com um ace, decretou a vitória por 6/3 e se garantiu entre os quadrifinalistas de Roland Garros.

Nas quartas de final do French Open, Khachanov irá enfrentar o austríaco #4 Dominic Thiem, vice-campeão do torneio no ano passado, que despachou o francês #17 Gael Monfils em sets diretos, parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em 1h48.