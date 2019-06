Vondrousova vence jogaço contra Martic a avança às semis do Aberto da França

Encerrando o dia de partidas no Aberto da França nesta terça-feira (4), a #38 Marketa Vondrousova e a #31 Petra Martic se encontraram pela quinta vez - terceira na temporada - e a jovem tcheca finalmente conseguiu sair do zero no confronto direto. A jovem de 19 anos venceu apertado com parciais de 7/6(1) e 7/5, em 2h01.

Depois de vencer os quatro últimos encontros contra a tcheca, não era de se admirar que Martic entrasse em quadra como favorita a vencer o encontro. O favoritismo, porém, parece ter afetado a cabeça da croata que, apesar do bom ritmo apresentado, acabou ficando para trás.

A primeira parcial da partida contou com quatro quebras de serviço (games cinco, seis, oito e nove), e com dois momentos chave. O primeiro grande momento aconteceu no nono game, quando Martic serviu para o set e acabou sofrendo quebra. O segundo grande momento aconteceu no 12º game, em três atos: Vondrousova teve três break points que eram também set points, mas não soube converter nenhum deles e a parcial acabou indo ao tiebreak.

No game desempate, a jovem de 18 anos mostrou total controle no ritmo a ser jogado. Conquistando quatro mini quebras e sofrendo apenas uma, Vondrousova fechou a parcial em 7/6(1) e acabou saindo na frente na partida.

A segunda parcial contou com cinco quebras de serviço (games dois, cinco, seis, nove e 12) e três grande atos. Os grandes atos foram os match points que Vondrousova não conseguiu converter. O primeiro aconteceu no oitavo game, ainda no serviço da croata. O segundo, no nono game, em seu próprio serviço. O terceiro match point aconteceu no 12º game, novamente no serviço de Martic, onde a tcheca teve dois pontos de jogo e finalmente conseguiu converter no segundo.

Vondrousova disparou dois aces e cometeu três dupla faltas em sua partida de quartas de final. A tcheca fez ainda 29 winners e 23 erros não-forçados. Martic disparou um ace, cometeu duas dupla faltas, fez 26 bolas vencedoras e exagerou nos erros não-forçados, fechando com 44.

Na semifinal de Roland Garros, a tcheca que segue sem perder sets no torneio enfrentará a britânica #26 Johanna Konta, que venceu a americana #7 Sloane Stephens por 6/1 e 6/4 em apenas 72 minutos se tornando assim a primeira jogadora do país a conquistar uma vaga nas semis do slam francês desde 1983.