Anisimova faz ótima performance, surpreende Halep e avança às semis do Aberto da França

A partida de quartas de final entre a atual campeã em título, ex número um do mundo, #3 Simona Halep e a jovem americana #51 Amanda Anisimova aconteceu na manhã desta quinta-feira (06) na Philippe-Chatrier, quadra principal de Roland Garros. Indo contra todas as apostas, Anisimova bateu a romena por 6/2 e 6/4 em apenas 70 minutos e garantiu vaga na semifinal mais importante da carreira no slam francês.

Durante toda a partida, Anisimova foi um exemplo perfeito de consistência, em especial na primeira parcial, que durou apenas 28 minutos. A americana conquistou duas quebras no serviço da ex líder de ranking durante o set de abertura (games seis e oito) e mostrou que tem mental para os momentos de pressão, salvando break point no sétimo game.

Apesar da boa campanha feita, Halep se despede do torneio nas quartas de final e desce para a oitava posição no ranking (Foto: Divulgação/Roland Garros)

Na segunda parcial, assim como o tempo de duração (que subiu para 42 minutos), o nível de jogo apresentado por ambas as jogadoras também foi melhorado. Halep, em especial, foi quem mais teve crescimento. Ao todo foram nove break points e três quebras de serviço (games dois, sete e 10 - os pares favorecendo a jovem adolescente). Anisimova novamente mostrou forte poder mental ao salvar quatro break points em dois games distintos (cinco e nove), e ótima eficiência nos pontos conclusivos, conquistando dois dos três pontos de quebra que teve no set.

Durante a 1h10 de partida, cada jogadora disparou um ace. Halep foi a única a cometer dupla fatas, fechando com duas. O jogo corrido contou com 120 pontos ao todo, 68 deles vencido por Amanda - que disparou 25 winners e contou com 17 erros não-forçados da romena.

Com a queda de Halep, uma coisa é certa: haverá uma vencedora de Slam inédita no final da semana. As jogadoras, além de Anisimova, ainda na competição são: #8 Ashleigh Barty, #26 Johanna Konta e #38 Marketa Vondrousova.

Garantida na maior semifinal da sua ainda iniciante carreira, Anisimova enfrenta a seguir a #8 Ashleigh Barty que venceu a americana #14 Madion Keys por 6/3 e 7/5, em busca de uma vaga na final do Aberto da França. A partida de semifinal acontece na próxima sexta-feira (07) às 8h.