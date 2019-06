Chan/Dodig superam Dabrowski/Pavic e ficam com título de duplas mistas em Roland Garros

A partida de final de dupla mistas entre Gabriela Dabrowski/Mate Pavic e Latisha Chan/Ivan Dodig aconteceu na Court Simonne Mathieu na manhã desta sexta-feira (07). Chan e Dodig se consagraram os primeiros campeões da edição 2019 de Roland Garros ao bater a dupla dois seed por 6/1 e 7/6(5) em 1h21.

Apesar do claro favoritismo, Gabriela e Mate não foram capazes de fazer uma boa partida. A primeira parcial, em especial, mostrou o quão fora de ritmo os jogadores estavam. As quebras do set se abertura aconteceram nos games quatro e seis. A parcial contou com 24 minutos apenas e Dabrowski foi a única a confirmar o serviço em sua dupla.

Na segunda parcial, apesar do ritmo de jogo crescer, a dupla com seed ainda não foi capaz de buscar a virada. Quebras aconteceram nos games quatro e sete, e a dupla Dabrowski/Mate salvou dois match points no nono game. No tiebreak, a dupla de Chan e Dodig conquistou três mini quebras, sofreu duas e conquistou o título no segundo match point que teve.

Partida contou com três aces, apenas um adeles disparo pela dupla vencedora, e com quatro dupla faltas, novamente apenas uma delas cometidas pela dupla vencedora. Dos 122 pontos disputados, Chan/Dodig venceram 54% (66/122).

Chan e Dodig se juntam a Rajeev Ram e Barbora Krejcikova (vencedores do Australian Open) como vencedores de Slam na categoria de dupla mistas na temporada 2019.