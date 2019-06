Semifinal entre Djokovic e Thiem é adiada devido às condições climáticas em Roland Garros

Os fortes ventos que atingem Roland Garros desde o início do dia de competições fizeram com que a direção do torneio tomasse uma decisão complicada. O confronto entre o #1 Novak Djokovic e o #4 Dominic Thiem válido pelas semifinais do Grand Slam parisiense, foi adiado para o sábado (8). A partida foi interrompida no terceiro set, quando o austríaco vencia o sérvio por 6/2, 3/6 e 3/1. Antes disso, na segunda parcial, o árbitro já havia parado o jogo por causa da chuva.

Durante o duelo entre o espanhol #2 Rafael Nadal e o suíço #3 Roger Federer, vencido pelo dono de 11 títulos do Aberto da França, a ventania já vinha se mostrando poderosa e seguia atrapalhando muito o nível de tênis jogado. Quando Djokovic e Thiem entraram em quadra, a situação piorou, fazendo com que o sérvio número um do mundo se irritasse e reclamasse bastante com o juiz de cadeira ao longo do set inicial.

Visivelmente incomodado, Nole viu o austríaco se adaptar ao clima e largar na frente. Após a interrupção na segunda parcial, o líder do ranking voltou com tudo, venceu o segundo set e pareceu entrar de vez no jogo. Mas chuva e vento voltaram a dar as caras e fizeram com que o sérvio visse o adversário abrir vantagem no terceiro set, quando enfim o confronto foi paralisado de vez.

Apesar do tempo ter melhorado e o sol aparecido em Paris, a previsão é de que novos temporais possam atingir o complexo de Roland Garros, por isso a direção optou por adiar a partida para este sábado (8), às 7h (de Brasília). Logo após, não antes das 10h, a australiana #8 Ashleigh Barty e a tcheca #38 Marketa Vondrousova decidem o título da chave feminina do French Open.