Babos/Mladenovic superam Duan/Zheng e ficam com título em Roland Garros

Timea Babos e Kristina Mladenovic são as campeãs de duplas femininas de Roland Garros. As duas faturaram o seu segundo título de Grand Slam juntas após derrotar com facilidade as chinesas Yingying Duan e Saisai Zheng, que nunca haviam jogado juntas, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h11, na manhã deste domingo (9).

Foi um jogo bem tranquilo para a dupla cabeça de chave número 2. Não foi um passeio, mas as duas jogaram com muita consistência. Em nenhum momento foram ameaçadas pelas adversárias.

Elas tiveram ótimo aproveitamento tanto no seu serviço quanto recebendo. Foram 80% e 45% de pontos ganhos com o primeiro e segundo saque respectivamente, contra 60% e 18% das adversárias. Além disso, venceram quase metade dos pontos iniciados pelas oponentes: 49% de aproveitamento ao receber o saque, enquanto as outras registraram 33%.

O primeiro set começou equilibrado, e foi assim até o sexto game. Ali, as chinesas cometeram alguns erros e viram a parcial ir embora. Foram duas quebras seguidas a favor de Babos/Mladenovic, inclusive no último game, e elas fecharam por 6/2 em 34 minutos.

A segunda etapa foi bastante intensa no início. A dupla vencedora chegou a perder no seu serviço uma vez, mas já havia conseguido o feito no game anterior, e deu o troco novamente logo em seguida. Assim, foram duas quebras para a francesa e a húngara, contra uma para as chinesas. As duas caminharam, então, sem muitos sustos até o final e faturaram o set por 6/3, para fechar a conta em 2 a 0.

Este é o segundo título de Major de Babos/Mladenovic. Elas já haviam faturado o Australian Open em 2018. Juntas, as duas também conquistaram o WTA Finals do ano passado, e foram finalistas no US Open do mesmo ano.

Para Mladenovic é uma emoção especial por vencer em casa, e não é algo inédito. Ela venceu Roland Garros pela primeira vez em 2016, ao lado da compatriota Caroline Garcia. Além disso, a francesa vai assumir o número um do ranking WTA de duplas após o troféu conquistado em casa. Babos será a número dois.