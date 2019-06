Tsitsipas cai para Jarry em sua estreia no ATP 250 de 's-Hertogenbosch

Vivendo a melhor fase da carreira, o #6 Stefanos Tsitsipas não teve a melhor das estreias na temporada de grama. Nesta quinta-feira (13), o grego, que folgou na primeira rodada, caiu para o #60 Nicolas Jarry nas oitavas de final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch. O chileno precisou de 2h02 para vencer por dois sets a um, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

Sempre muito bem no saque, Jarry encaixou 13 aces e venceu 67% de pontos no segundo serviço, o que foi o diferencial se comparado ao aproveitamento de Tstsipas - 53%. O chileno enfrentou no total seis break points, nenhum no primeiro set, e só foi quebrado uma vez, logo no começo da segunda parcial. Conseguindo uma quebra no último game e no único bp que teve no set decisivo, conseguiu derrubar o maior favorito do torneio holandês.

Esta foi a quarta vitória de Jarry sobre um tenista top 10 na carreira, a segunda em 2019, mas a primeira na grama. Antes, o chileno já havia vencido o então #8 Thiem, em Hamburgo, e o #6 Cilic, em Shanghai, 2018. Além disso, bateu recentemente em Barcelona o então #3 A. Zverev. Essa foi a primeira queda de Tsitsipas em uma estreia de torneio desde o Masters 1000 de Indian Wells, em março, quando caiu para Auger-Aliassime.

Tsitsipas não conseguiu confirmar favoritismo na Holanda (Foto: Divulgação/Libéma Open)

Nas quartas de final do Libéma Open, Jarry enfrenta o vencedor do confronto entre o atual campeão, o #42 Richard Gasquet, e o #47 Mikhail Kukushkin. A partida foi interrompida por causa da chuva nesta quinta-feira (13), com Gasquet liderando por 6/4 e 1/2.