Coric salva match point, vence Garin de virada e avança às semis em 's-Hertogenbosch

Depois de sofrer na rodada anterior, o #14 Borna Coric, wildcard e cabeça de chave número dois, teve de suar a camisa mais uma vez para avançar de fase no ATP 250 de 's-Hertogenbosch. Enfrentando o chileno #32 Cristian Garin, o croata salvou match point e triunfou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4), 6/3 e 7/6 (6), em 2h30 de uma partida disputadíssima e se garantiu nas semis do torneio.

O primeiro set foi bastante equilibrado. Com os tenistas sacando muito bem - Coric venceu 84% dos pontos com o 1° serviço e Garin 85% -, não houveram quebras de saque. Depois de doze games equiparados, a decisão foi para o tie-break, onde o baixo aproveitamento do croata com seu 2° serviço fez a diferença. Dominando, o chileno abriu 5-1 e fez valer a vantagem folgada obtida para fechar em 7/6 (7-4) e largar na frente.

Apesar da derrota na parcial anterior, Coric voltou intenso e consistente. O jogo foi disputado até o 3/3, quando o croata se impôs e controlou o restante do set. Forçando o chileno ao erro a todo momento, o cabeça de chave número dois conquistou duas quebras em sequência, fechou em 6/3 e se manteve vivo no duelo.

Garin começou o terceiro set com tudo. Quebrou o saque do adversário e abriu 2/0 rapidamente. Superior nas trocas de bola, o chileno conquistou outro break e fez 5/2 no placar, praticamente encaminhando a vitória. Foi então que Coric mostrou todo seu poder de reação. Jogando solto e contra-atacando com maestria, o croata devolveu as duas quebras e deixou tudo igual no marcador.

Assim como na parcial inicial, a decisão foi para o tie-break. Embalado por ter buscado o resultado, Coric conseguiu a mini quebra e chegou a fazer 5-3, mas viu Garin reagir e virar para 6-5. Sacando muito bem, o segundo maior favorito ao título venceu os dois pontos com seu serviço, salvou o match point e, com um erro não forçado do chileno, decretou a grande vitória por 7/6 (8-6).

Por uma vaga na decisão do Libema Open, o croata irá medir forças com o francês #44 Adrian Mannarino, que bateu o belga #33 David Goffin por 2 sets a 1, também de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2h25 de confronto.