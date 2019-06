Jogando em alto nível, Berrettini bate Struff e se garante na final do ATP 250 de Sttutgart

O #30 Matteo Berrettini vive uma semana mágica no ATP 250 de Sttutgart. Sem perder nenhum set até aqui, o italiano já despachou nomes como Nick Kyrgios e Karen Khachanov. Neste sábado (15), a vítima da vez foi o alemão #38 Jan-Lennard Struff. Se impondo nos momentos decisivos, Berrettini triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h14 de partida, e garantiu-se na decisão do torneio.

O placar mostra o quão equilibrado foi o jogo. No primeiro set, Struff chegou a ter dois break points no quarto game, mas não aproveitou. Já Berrettini, no único que teve em toda a parcial, contou com um erro do alemão e confirmou a quebra. Controlando a vantagem mínima, fechou em 6/4 com uma curtinha muito bem aplicada.

No segundo set, os tenistas continuaram servindo muito bem e foram confirmando seus games. Berrettini teve algumas chances de quebra ao longo da parcial, mas Struff conseguiu encaixar bons saques e frustrou o adversário. Porém, no 11º game, o alemão não conseguiu sair do buraco. Cometendo erros bobos, viu o italiano obter o break e fazer 6/5. Sacando para a vitória, Berrettini fechou em 7/5 sem dar chances de reação.

Buscando seu terceiro título na carreira, Matteo irá enfrentar na final da Mercedes Cup o jovem canadense #21 Felix Auger-Aliassime, que avançou para a decisão sem nem precisar entrar em quadra, já que contou com a desistência do seu compatriota #18 Milos Raonic por problemas nas costas.