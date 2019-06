Riske salva cinco match points e desbanca Bertens na final em 's-Hertogenbosch

Em uma partida muito movimentada, a #61 Alison Riske surpreendeu e derrubou a dona da casa e cabeça de chave número um, a #4 Kiki Bertens, na decisão do WTA de 's-Hertogenbosch, na Holanda. A estadunidense saiu com o troféu após perder os sete primeiros games do jogo e salvar cinco match points, fechando com parciais de 0/6, 7/6(4) e 7/5, em 2h16, neste domingo (16).

Apesar de ter dois break points contra na primeira parcial, Bertens conseguiu ser dominante e só precisou de 27 minutos para fazer 6/0. A holandesa chegou a abrir 4/1 no segundo set e teve um total de cinco match points distribuídos entre o décimo e 12º game, mas Riske resistiu de forma heroica. Melhor que isso, não cedeu nenhum mini-break no tie-break e fechou o set em 7/6(3), em 1h06.

No set decisivo, mais uma vez Bertens teve quebra de vantagem, mas cedeu seu saque no sexto game, pouco antes da partida ser interrompida por causa da chuva. Apesar de ter vencido mais pontos no total e ter disparado 14 aces, contra zero da rival, a holandesa acabou perdendo o jogo. Riske aproveitou o segundo break point que teve em toda a terceira parcial e fechou em 7/5, em 44 minutos, garantindo a conquista do Libéma Open.

Somando o bicampeonato conquistado no ITF de Surbiton na última semana, Riske já soma 10 vitórias seguidas na grama, sua superfície favorita. Esse é o segundo troféu WTA da estadunidense na carreira, o primeiro desde o Tianjin Open, em 2014. Com o resultado conquistado na Holanda, ela sobe 12 posições no ranking: de #61 para #49.