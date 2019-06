Garcia supera batalha contra Vekic e conquista título do WTA de Nottingham

No duelo entre as duas principais cabeças de chave do torneio, a #28 Caroline Garcia bateu a #22 Donna Vekic e conquistou o WTA de Nottingham. A francesa venceu menos pontos na partida, mas buscou uma grande virada e fechou a partida com parciais de 2/6, 7/6(4) e 7/6(4), em 2h36, neste domingo (16).

Durante toda a semana, Nottingham foi assolada pela chuva e poucas partidas foram disputadas na grama - a maioria aconteceu em quadras duras cobertas. Por conta da chuva, Garcia teve que encerrar sua partida semifinal contra Jennifer Brady poucas horas antes da decisão, que acabou acontecendo sem problemas no norte da Inglaterra.

Vekic, campeã do torneio em 2017, abriu 4/0 logo de cara e fechou a primeira parcial rapidamente: 6/2, em 29 minutos. A segunda série foi bem mais equilibrada. Garcia conseguiu suas únicas quebras na partida neste set, nos únicos dois break points que teve a seu favor em toda a partida, mas a croata devolveu ambas e encaminhou um tiebreak. Sem ceder seu saque nenhuma vez, a francesa fez 7/6(4), em 1h06.

O terceiro set foi de imposição das duas tenistas no saque e nenhum break point foi oportunizado, o que levou a decisão para um novo tiebreak. Garcia abriu 3-1, chegou a ceder a igualdade, mas em seu segundo match point, conseguiu um ace e repetiu o placar da parcial anterior, em 1h01, garantindo o título do Nature Valley Open.

Queen of Nottingham 👸@CaroGarcia completes the comeback 2-6, 7-6(4), 7-6(4) over Donna Vekic to capture the #NatureValleyOpen title in two hours and 36 minutes. pic.twitter.com/Lq6fKbUFmf — WTA (@WTA) June 16, 2019

Essa foi a segunda final de Garcia no ano, e o primeiro título, o décimo no total. Com seu segundo troféu conquistado em quadras de grama na carreira, a francesa sobe cinco posições no ranking e alcança o 23º posto. Do outro lado, Vekic perdeu pela terceira vez seguida uma final - somando a Washington 2018 e São Petersburgo 2019. A croata tem um recorde de 2-6 em decisões de torneios WTA e não conquista um título desde 2017, justamente quando triunfou em Nottingham.