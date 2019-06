Mannarino vence Thompson em 's-Hertogenbosch e conquista primeiro título em sete finais

O #44 Adrian Mannarino faturou o primeiro título da sua carreira neste domingo (16). Aos 30 anos, o francês atingiu o feito inédito ao vencer a final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, disputado na grama, na Holanda. Ele derrotou o #62 Jordan Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(7) e 6/3, após duas horas e três minutos.

Mannarino teve uma batalha dura em busca do primeiro troféu. Thompson não deixou o jogo nem um pouco fácil e exigiu resistência dele. O francês ficou na frente por ser um pouco melhor nos fundamentos. 65% de pontos ganhos com o saque e 41% ao devolver, enquanto o adversário anotou 59% e 35% respectivamente.

O primeiro set foi muito disputado. Mannarino quebrou o saque do australiano logo no primeiro game do jogo e parecia caminhar tranquilo para a vitória parcial, quando levou o troco no sexto game. Após isso, nenhum dos dois deu muitas chances para o outro e eles seguiram confirmando seus serviços até parar no tiebreak.

O desempate da primeira etapa foi em uma verdadeira “terra de ninguém”. De 16 pontos disputados, apenas sete foram vencidos por quem sacou. Foi um festival de mini breaks, e o francês faturou a vitória por conseguir um a mais. 9-7, para vencer por 7/6.

A segunda parcial já foi mais tranquila para Mannarino. Thompson se afetou pelas chances desperdiçadas na primeira etapa e o francês ganhou confiança, querendo fechar logo e garantir o título inédito. Ele conseguiu uma quebra no quarto game e não teve muito trabalho depois para confirmar seus serviços, e garantir o set por 6/3 e a partida por 2 sets a 0.

Este é o primeiro triunfo do francês em uma final de torneio após seis tentativas. Com a vitória, ele subirá bem no ranking, chegando à 34º, mas ainda longe da sua maior marca: 22º. Thompson também ganhará espaço, avançando 16 posições e atingindo o melhor feito da carreira, com a 46ª colocação.