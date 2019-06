Anderson leva susto, mas se recupera e vence Norrie na estreia do ATP 500 de Queen’s

Estrenado no ATP 500 de Queen’s, #8 Kevin Anderson teve que suar a camisa para começar com o pé direito no torneio disputado na grama. Enfrentando o britânico #49 Cameron Norrie, o sul-africano venceu de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (5) e 6/4, em 2h23 de partida disputadíssima.

Norrie começou a partida calibrado nas trocas de bola e depois de desperdiçar duas chances, conquistou a quebra no primeiro game, abrindo 2/0. Sólido, o anfitrião segurou a vantagem mínima no placar e sacou firme para fechar a parcial em 6/4.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Anderson voltou sacando melhor e calibrado nas trocas de bola. Ambos jogaram bem os seus games de saque e o vencedor teve que ser decidido no game desempate.

O panorama se manteve no tiebreak, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo poucas chances. Anderson conquistou a vantagem mínima e conseguiu segurar até fechar a parcial em 7-5 para empatar a partida.

No terceiro e decisivo set, Anderson conseguiu impor o seu ritmo e dominou as trocas de bola. No quinto game, o sul-africano conquistou a quebra e abriu 4/2 na parcial. Sacando firme, o número oito do mundo não deu chances e selou a vitória em 6/4.

Na segunda rodada do Fever Tree Championships, Anderson medirá forças com o vencedor do confronto entre o francês #38 Gilles Simon e o britânico #212 James Ward. Os tenistas estão em quadra nesse momento.