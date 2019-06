Mertens domina Petkovic e estreia com vitória em Mallorca

Na estreia do estrelado WTA de Mallorca, a #21 Elise Mertens superou a estreia com autoridade batendo a wildcard #71 Andrea Petkovic nesta segunda-feira (17). A cabeça número quatro do torneio precisou de apenas 1h10 para bater a ex-top 10 com duplo 6/2 na grama espanhola. Este foi o primeiro confronto entre as tenistas.

Após um início equilibrado, com os primeiros quatro games equilibrado e uma quebra para cada lado, Mertens se impôs e não tomou conhecimento de Petkovic. A belga venceu 16 dos últimos 19 pontos da parcial e fechou com 6/2 em apenas 28 minutos.

Petkovic teve uma boa chance na segunda parcial após confirmar o seu saque logo de cara e ter dois break points no segundo game, mas Mertens mais uma vez se impôs. A belga salvou as chances de quebra e venceu cinco games consecutivos antes da alemã conseguir confirmar seu saque no sétimo game. Sacando para o jogo, a quarta favorita desperdiçou os primeiros dois match points, mas finalizou a partida no terceiro: novo 6/2, em 42 minutos.

Na segunda rodada do Mallorca Open, Mertens aguarda a vencedora do confronto entre a #115 Samantha Stosur e a #44 Saisai Zheng.