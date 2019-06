Gasparyan surpreende e elimina Svitolina na primeira rodada em Birmingham

A estreia da #7 Elina Svitolina na temporada de grama não foi das melhores. A ucraniana jogou nesta segunda-feira (17) contra a russa #62 Margarita Gasparyan na rodada de estreia do WTA Premier de Birmingham e acabou sofrendo a derrota prematura. As parciais foram de 6/3, 3/6 e 6/4, em partida de 1h55.

Gasparyan voltou das graves lesões sofridas em anos anteriores mostrando que apesar da limitação de jogo, tem grandes chances contras as melhores do mundo. Seu backhand de uma mão na partida foi o maior destaque da russa, que vem mostrando ótima adaptação à superfície mais temida do circuito: a grama.

Na primeira parcial, Svitolina sofreu quebra já no primeiro game. A desvantagem seguiu até o quarto game, momento em que a atual vencedora do WTA Finals foi capaz de igualar o marcador. Gasparyan na demorou e conquistou sua segunda quebra já em seguida e novamente ficou com vantagem. No nono - e último - game do set, a cabeça de chave número quatro serviu para manter-se viva na parcial, salvou três break points, mas acabou sendo quebrada no quarto: 6/3 para a russa, 35 minutos.

No segundo set, Svitolina encontrou seu bom ritmo e mostrou o motivo de ser uma das melhores do mundo. A ucraniana conquistou quebras nos games três, cinco, nove e sofreu apenas uma quebra, no oitavo game (quando servia para o set). Em 36 minutos a parcial estava ganha por 6/3, e o placar empatado.

Iniciou-se então a parcial de desempate. Gasparyan precisou de 44 minutos para conquistar duas quebras de serviço, sofrer uma, e fechar a parcial - e partida - por 6/4.

Durante todo o encontro, foram disputados 171 pontos, Garparyan venceu 51% deles (88). A russa ficou na frente nas estatísticas de break points convertidos, 50% (6/12) contra 42% (5/12); pontos ganhos em bolas de devolução, 45% (38/84) contra 43% (37/87) e pontos ganhos em serviço, 57% (50/87) contra 55% (46/84).

Svitolina, que fez sua primeira partida desde a derrota sofrida frente a, na época, #19 Garbiñe Muguruza na terceira ronda do Aberto da França, acabou eliminada prematuramente pela jovem russa. Vale lembrar que Svitolina tem batalhado para superar uma lesão no joelho esquerdo.

Com a ótima vitória conquistada em cima da número quatro seed, Margarita avança à segunda ronda do Nature Valley Classic com a moral elevada para seu encontro com a vencedora do confronto entre #25 Petra Martic e #50 Ekaterina Alexandrova.