No duelo de franceses, Tsonga leva a melhor sobre Paire e avança no ATP 500 de Halle

O ATP 500 de Halle, na Alemanha, foi palco de mais um duelo de tenistas da França, uma das maiores escolas do esporte. Ex-top 5 do ranking, o #77 Jo-Wilfried Tsonga enfrentou seu compatriota #28 Benoit Paire e, com uma grande atuação, venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h18 de partida.

Apesar do placar equilibrado, Tsonga foi superior no jogo. Sacando muito bem - foram 16 aces no total - e distribuindo pancadas do fundo da quadra com seu forehand, o francês pouco foi incomodado em seus games de saque. No primeiro set, obteve uma quebra nos games iniciais e controlou a vantagem até o fim para fechar em 6/4.

Paire, por sua vez, mostrava-se bastante descontente e incomodado, já que a grama não é sua superfície preferida. Apesar disso, o tenista francês manteve o duelo disputado na segunda parcial, aplicou boas bolas e fez Tsonga suar a camisa para conquistar a vitória.

A quebra decisiva veio no 11º game, quando Paire subiu à rede com um voleio ruim e viu seu compatriota obter o break. Com 6/5 no placar, o ex-top 5 do mundo sacou para a vitória e, salvando um break point, decretou o triunfo por 7/5 com mais um ótimo 1º serviço, onde perdeu apenas cinco pontos durante todo o embate.

Classificado para a segunda rodada do Noventi Open, Tsonga pode ter uma pedreira pela frente. Isso porque ele espera quem passar da partida entre o suíço #3 Roger Federer, oito vezes campeão do torneio, e o australiano #57 John Millman. Vale lembrar que no último encontro entre os dois, no US Open do ano passado, Millman surpreendeu e conquistou uma vitória incrível.