Garcia mantém embalo, bate Azarenka e avança em Mallorca

O WTA de Mallorca contou com grandes encontros nesta terça-feira (18), um deles foi o da #23 Caroline Garcia contra a #41 Victoria Azarenka. Garcia, que vem de título em Nottingham, levou a melhor e venceu a mamãe bielorrussa de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 7/5 em exatas duas horas. O confronto direto se encontra em três a zero para a francesa.

A primeira parcial correu da melhor forma possível para a ex número um do mundo, que conquistou três quebras no serviço da francesa (games um, três e sete) e nem chegou perto de enfrentar break point. Apenas 27 minutos foram necessários para que a mamãe saísse na frente no marcador: 6/1.

Na segunda parcial, Garcia saiu na frente, converteu duas quebras no serviço da bielorrussa e teve *4/1 de vantagem. Azarenka, então, mostrou seu poder ofensivo, conseguiu as duas quebras de volta e normalizou o marcador: 4/4*. Quando serviu para finalmente ficar na vantagem no set, a bielorrussa foi quebrada e em seguida a fran apenas precisou servir bem para finalizar a parcial em 6/4.

Na terceira e última parcial, Vika saiu na frente, conseguindo quebra no quarto game, mas foi quebrada já em seguida e perdeu sua vantagem. A parcial seguiu equilibrada até o penúltimo game, quando a bielorrussa serviu em 5/5*. Foi quebrada e logo em seguida Garcia serviu para o set, conquistando sua terceira vitória da carreira em cima da ex líder de ranking, segunda da temporada.

Garcia disparou nove aces, cometeu duas dupla faltas, fez 26 winners e 28 erros não-forçados; Azarenka ficou com quatro aces, nove (!) dupla faltas, 23 winners e 24 erros não-forçados.

Avançando à segunda ronda do Mallorca Open, Garcia tem como próximo desafio a wind card #132 Paula Barbora Gibert, que venceu a atual vencedora do 's-Hertogenbosch, #49 Alison Riske, em três sets.