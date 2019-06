Lutando para manter liderança do ranking, Osaka supera Sakkari na estreia em Birmingham

A #1 Naomi Osaka voltou às quadras após uma campanha discreta em Roland Garros e estreou na grama com boa vitória diante da #33 Maria Sakkari no WTA Premier de Birmingham. A japonesa derrotou a grega por dois sets a um, parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, em 2h02, nesta terça-feira (18). Este foi o terceiro confronto entre as tenistas, e a segunda vitória de Osaka.

Após ver Sakkari confirmar seu saque na abertura da partida, Osaka teve que salvar dois break points no game seguinte, mas atropelou a partir daí. A número um do mundo venceu 22 dos últimos 27 pontos da parcial de abertura e fechou em 6/1, em apenas 29 minutos.

Na segunda parcial, Sakkari foi mais eficiente e conseguiu aproveitar as chances que teve. A grega quebrou o saque de Osaka nos dois games que teve break points e, apesar de também ter cedido seu saque uma vez, foi firme no serviço no restante do set para fazer 6/4, em 47 minutos.

A mesma eficiência não foi vista no set final. Sakkari teve seis break points no quinto game, não conseguiu quebrar, e cedeu seu saque logo na sequência, no único momento da parcial que enfrentou bps. Com seu modo clutch ativado, Osaka fechou em 6/3, após 46 minutos.

Líder do ranking desde a conquista do Australian Open, Osaka tem seu postou ameaçado nesta semana pela #2 Ashleigh Barty. Para manter sua posição, a japonesa precisa ao menos alcançar as semifinais. Na segunda rodada do Nature Valley Classic, ela enfrenta a #43 Yulia Putintseva, que passou na estreia pela #157 Harriet Dart, parciais de 6/1 e 6/4.