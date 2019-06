Kerber perde set, mas passa por Bonaventure e marca encontro com Sharapova em Mallorca

A atual campeã de Wimbledon, #6 Angelique Kerber fez sua estreia no Mallorca Open na manhã desta terça-feira (18) contra a qualifier #118 Ysaline Bonaventure. Kerber, que vem de resultados ruins na temporada de saibro, conquistou a vitória com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, em 1h48, para avançar à segunda rodada do torneio.

Favoritismo nunca foi um problema para a alemã, que mesmo nas situações mais adversas, sempre encontrou uma forma de dar a volta por cima. Em sua partida contra a belga qualifier, Kerber começou com total superioridade, quebrando seu serviço em duas ocasiões e sofrendo uma quebra, para sair na frente com 7/5 no marcador.

Apesar de começar bem, Kerber logo perdeu o ritmo e deixou-se levar. A alemã perdeu a primeira parcial em 37 minutos, sofreu duas quebras e conquistou apenas uma. A parcial acabou vencida por Bonaventure por 6/4.

Com o marcador empatado, Kerber precisou buscar o resultado e assim o fez. A alemã não perdeu tempo e em 31 minutos conquistou a terceira e última parcial. Angie conquistou três quebras no serviço da belga, e sofreu apenas uma.

Kerber finalizou a partida com dois aces disparados e sete dupla faltas cometidas; a alemã venceu 53% dos pontos corridos (94/179). Bonaventure fez três aces e 11 (!) dupla faltas.

Com a vitória conquistada na primeira ronda do WTA de Mallorca, Angelique avança à segunda ronda, onde enfrenta a #85 Maria Sharapova que venceu #46 Viktoria Kuzmova por 7/6(8) e 6/0. Duelo entre ex número um e vencedoras de Wimbledon acontecerá na próxima quinta-feira (20), ainda sem horário definido. O confronto direto entre a alemã e a russa está em quatro a quatro.