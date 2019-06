Barty supera desafio contra Vekic em sua primeira partida após título de Roland Garros

Na sua primeira partida após conquistar o título de Roland Garros, a #2 Ashleigh Barty estreou no WTA Premier de Birmingham com uma ótima vitória. Nesta quarta-feira (19), Barty bateu a #22 Donna Vekic, que vem de vice-campeonato em Nottingham, por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13.

Vekic começou forçando o serviço de Barty e oportunizando quatro break points nos primeiros dois games de saque da australiana, conquistando a quebra no terceiro. A número dois do mundo, porém, conseguiu empatar o saque na sequência, se estabeleceu com seu eficiente serviço e não foi mais ameaçada. Vencendo cinco dos últimos seis games da parcial, fechou em 6/3, após 38 minutos.

No segundo set, Barty conseguiu melhorar ainda mais seu saque, o que foi o diferencial para garantir a vitória. Apesar de ter sido quebrada no oitavo game, quando já liderava por 5/2, a australiana só perdeu dois pontos no seu primeiro saque durante a parcial. Em 35 minutos, fez 6/4 e se garantiu na próxima rodada.

Barty tem a chance de assumir a primeira posição do ranking WTA caso chegue a final e Naomi Osaka cai antes das semifinais no Nature Valley Classic. Na segunda rodada, a australiana enfrenta a #66 Jennifer Brady, que superou na estreia a #32 Lesia Tsurenko.