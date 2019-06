Barty passa por Brady em Birmingham e pressiona Osaka na briga pela liderança do ranking

Confirmando o favoritismo, a #2 Ashleigh Barty bateu a #66 Jennifer Brady e avançou para as quartas de final do WTA Premier de Birmingham, na Inglaterra. A australiana precisou de apenas 1h01 em quadra - sem somar o tempo que a partida foi paralisada pela chuva - e fez dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/1, nesta quinta-feira (20).

Usando muito bem o saque, Barty passou sem sustos pela primeira parcial. A australiana só perdeu cinco pontos no serviço em todo o set e, apesar de um jogo relativamente equilibrado, não foi ameaçada em nenhum momento. A australiana conseguiu 12 a oito em winners e cometeu um erro não-forçado a menos - dez a nove. Brady enfrentou cinco break points e salvou três deles, mas não resistiu a variação demonstrada pela número dois do mundo e foi quebrada nos quinto e nono games. A atual campeã de Roland Garros fechou a série inicial por 6/3, em 31 minutos.

Logo após a confirmação de saque de Barty no primeiro game do segundo set, a partida foi paralisada por pouco mais de uma hora por conta da chuva. Na volta, Brady conseguiu empatar a parcial, mas a partir daí, a australiana embalou. Apesar de ter enfrentado o único break point em toda a partida no quinto game, a número dois do mundo embalou cinco games seguidos e fechou a parcial por 6/1, em meia hora.

Nas quartas de final do Nature Valley Classic, Barty enfrenta a vencedora do confronto entre a #15 Qiang Wang e a #55 Venus Williams. A australiana precisa chegar no mínimo até a final para ter chances de assumir a liderança do ranking da WTA e desbancar a japonesa Naomi Osaka, que disputa o mesmo torneio.