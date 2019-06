Schwartzman bate Cilic, avança às quartas em Queen's e quebra recorde pessoal na grama

Tudo parecia desfavorável. Com um histórico péssimo na grama até o início da semana - uma vitória e oito derrotas -, o #23 Diego Schwartzman entrou em quadra para enfrentar o #15 Marin Cilic, atual campeão do ATP 500 de Queen's, por uma vaga nas quartas de final. Porém, com uma atuação fantástica, o argentino surpreendeu e bateu o croata por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h22 de partida.

No duelo com o gigante de 1,98, o pequenino Schwartzman foi perfeito. Aplicando passadas incríveis e brilhando nos contra-ataques, o argentino conseguiu um grande resultado. Além da solidez do fundo da quadra, aliou também um ótimo aproveitamento com ambos os serviços - 79% com o 1° e 68% com o 2°, o que também foi decisivo para a manutenção da vantagem mínima em ambos os sets.

No primeiro, Diego chegou a ser quebrado uma vez, mas fez valer os dois breaks obtidos ao longo da parcial para vencer Cilic por 6/4. O panorama foi parecido no segundo set. Enquanto o croata buscava ser agressivo e comandar os pontos, Schwartzman respondia com winners de contra-ataque e jogadas de pura habilidade.

Com uma quebra logo nos games iniciais, o argentino passou a liderar o placar e, sem ceder um break point sequer, foi superior durante todo o restante da partida. Para finalizar, decretou a vitória novamente por 6/4 com um voleio espetacular, sem chances para o atual campeão Cilic, que nada pôde fazer para mudar o rumo do jogo.

Classificado para as quartas de um torneio na grama pela primeira vez na carreira, Schwartzman encara agora no Fever-Tree Championships o russo #13 Daniil Medvedev, que passou pelo francês #29 Lucas Pouille por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (9), 6/7 (5) e 6/4, em 2h14 de um duelo disputadíssimo.