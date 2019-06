Kerber dá show, despacha Sharapova e avança às quartas do Mallorca Open

Na manhã desta quinta-feira (20), um dos encontros mais esperados da temporada aconteceu nas quadras do Mallorca Open. A #6 Angelique Kerber e a #85 Maria Sharapova se enfrentaram em uma partida eletrizante, onde a alemã saiu vitoriosa. Com parciais de 6/2 e 6/3 em 1h30, Angie conquistou sua quinta vitória em cima da russa e garantiu-se nas quartas do torneio espanhol.

Kerber precisou colocar de lado sua preferência pelo jogo defensivo para bater a russa ex líder da ranking no encontro de vencedoras de Wimbledon. A alemã jogou bem durante toda a partida, cometeu poucos erros e conquistou a vitória, uma que certamente ajuda a elevar a moral.

Sharapova começou a partida e já sofreu quebra em seu serviço. A russa ainda teve chances, três, de conquistar a quebra de volta já no game seguinte, mas conseguiu mandar três lobs pra fora. Com a vantagem, Kerber apenas precisou esperar os momentos certos para demonstrar seu ótimo poder defensivo junto de suas ótimas habilidades agressivas para manter Sharapova no ritmo que queria. Kerber conquistou uma segunda quebra no sétimo game e logo em seguida serviu para a partida: 6/2, 40 minutos.

Os erros cometidos por Sharapova na primeira parcial a perseguiram na segunda, e apesar do ritmo da russa ter melhorado, o resultado final não diferiu da parcial anterior. Kerber, dessa vez cometendo mais erros, conquistou quebra no terceiro game - no quarto break point -, seguiu a partida em bom nível, quebrou o serviço da russa novamente no sétimo game e serviu para a vitória em seguida, onde teve seu serviço quebrado pela primeira vez. Perder o serviço não fez com que a alemã perdesse a compostura. Quebrou o serviço de Maria no próximo game e conquistou a parcial por 6/3 em 51 minutos.

Sharapova, sempre muito agressiva, não poupou bolas fortes em sua partida contra a alemã. Ao todo, a russa fez 22 winners para 31 erros não-forçados; além disso, no serviço, Sharapova ficou com quatro aces e seis dupla faltas. Angelique, apesar de muitas vezes adotar um estilo de jogo defensivo, dessa vez mostrou o quão eficiente é no modo agressivo e fez 18 winners para apenas cinco erros não-forçados; no serviço, Angie ficou com um ace e nenhuma dupla falta.

Ambas as jogadoras empataram no máximo de pontos vencidos consecutivamente, marcando até cinco. Kerber fechou a partida com 18% de pontos a mais vencidos com o serviço e também 18% nos pontos vencidos em bolas de devolução. A alemã fechou ainda com 58% dos pontos gerais ganhos (73/126).

Sharapova, que ficou quatro meses fora da competição, encerra sua breve jornada no torneio espanhol com uma derrota dura frente a uma das melhores do mundo. A russa tem como próximo torneio o terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon.

"Jogar com ela nunca é fácil, principalmente já na segunda ronda. Vencê-la me dá confiança para as próximas rondas e também para Londes [onde ocorre Wimbledon]", essas foram as palavras da alemã em sua entrevista pós vitória

Com a ótima vitória em cima de Sharapova, Kerber avança às quartas do WTA de Mallorca e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #23 Caroline Garcia e #132 Paula Badosa Gibert.