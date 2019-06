Zverev passa por Johnson com tranquilidade e se garante nas quartas do ATP 500 de Halle

Depois de uma estreia disputada contra o holandês Robin Haase, o #5 Alexander Zverev, segundo principal favorito ao título do ATP 500 de Halle, mostrou um tênis convincente e venceu com tranquilidade diante de sua torcida. A vítima da vez foi o norte-americano #76 Steve Johnson, que foi superado pelo alemão em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h16 de partida.

Sacando muito bem e atuando de forma bastante agressiva do fundo da quadra, Zverev ditou o ritmo do primeiro set. Vencendo 88% dos pontos com seu 1° serviço, o jovem alemão não deu chances ao norte-americano, que sofreu com os golpes pesados e profundos do adversário. Com duas quebras obtidas ao longo da parcial, Sascha fechou em 6/3 e largou na frente no duelo.

No segundo set, Johnson conseguiu servir melhor e buscou variar o jogo com subidas à rede e slices que incomodaram o alemão em alguns pontos. Porém, apesar de ter equilibrado as ações, o norte-americano ainda assim não era capaz de incomodar os games de saque de Zverev, que não enfrentou um break point sequer no confronto. Aproveitando a única chance que teve na parcial, o cabeça de chave número dois conquistou a quebra no momento decisivo e decretou a vitória por 7/5.

Vice-campeão do Noventi Open em 2017, Sascha encara nas quartas de final o belga #33 David Goffin, que passou pelo moldavo #41 Radu Albot por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Essa será a terceira vez que Zverev e Goffin se encontram no circuito da ATP. Nas outras duas oportunidades (Roma e Munique), o alemão de 22 anos levou a melhor.