Em busca do decacampeonato, Federer vence Tsonga e avança às quartas do ATP 500 de Halle

Vindo de estreia segura no ATP 500 de Halle, #3 Roger Federer venceu mais uma partida nesta quinta (20) para se garantir nas quartas de final do torneio. Enfrentando o francês #77 Jo-Wilfried Tsonga, o suíço triunfou por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 6/4 e 7/5, em 2h15 de partida.

A primeira parcial foi disputadíssima, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo raras chances ao adversário. No quinto game, Tsonga teve dois break points, mas não conseguiu aproveitar e viu Federer se salvar da desvantagem. Sem quebras, o vencedor foi decidido no tiebreak.

O panorama se manteve e o game desempate foi muito equilibrado. Tsonga começou quebrando o saque do suíço e abriu 3-0, porém, logo em seguida, Federer reagiu e devolver a desvantagem, igualando a parcial em 3-3. No décimo ponto, o número três do mundo conquistou a quebra decisiva para fechar o tiebreak em 7-5.

Embalado pela vitória na parcial anterior, Federer começou com tudo e conquistou a quebra logo no primeiro game, abrindo 2/0. Precisando reagir, Tsonga buscou a reação no set e alcançou duas quebras para fechar o set em 6/4, empatando a partida.

O confronto seguiu muito disputado no set decisivo, ambos jogando bem os seus games de saque e buscando a vantagem. A parcial seguiu sem quebras até o 11º game, quando Federer aplicou boas devoluções e aproveitou os erros do francês para abrir 6/5. Sacando para fechar, o suíço não deu chances a Tsonga e selou a vitória por 7/5.

Nas quartas de final do Noventi Open, Federer vai enfrentar o espanhol #20 Roberto Bautista-Agut, que venceu o francês #54 Richard Gasquet por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. O confronto acontece nesta sexta-feira (21), não antes de 12h30 (de Brasília).