Osaka joga mal, cai para Putintseva em Birmingham e tem liderança do ranking ameaçada

Pela segunda rodada do WTA Premier de Birmingham, uma grande surpresa. A cazaque #43 Yulia Putintseva, bateu a japonesa #1 Naomi Osaka por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h09 minutos de jogo, nesta quinta-feira (20). Com o resultado, Osaka pode perder a liderança do ranking caso a #2 Ash Barty chegue à decisão.

No primeiro set, Naomi Osaka tentou forçar o primeiro serviço, sendo bastante agressiva no saque, onde conquistou quatro aces. Mesmo assim, foi surpreendida pela eficiência de Putintseva nas trocas de bola e não conseguiu se sair bem na defesa. No geral, a cazaque teve seis chances de break points e conseguiu efetivar três, chegando a abrir 5/0 no placar. Mesmo com a tentativa de reação, não deu para a japonesa, que viu a rival fazer 6/2.

Na segunda parcial, domínio ampla da cazaque. Com um bom primeiro serviço, onde conseguiu 69% de efetividade, Putintseva pressionou ainda mais o serviço de Osaka e conseguiu quebrar a japonesa por três vezes, fechando o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0. A japonesa reclamou de dores nas costas durante a partida e só confirmou seu saque em duas oportunidades em toda a partida.

Com sua primeira vitória sobre uma número um do mundo, Putintseva avança no Nature Valley Classic e enfrenta a alemã #19 Julia Goerges, que bateu a russa #76 Evgeniya Rodina por 2 sets a 0. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (21), às 12h, horário de Brasília.