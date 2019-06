Medvedev atropela Schwartzman e garante vaga nas semis em Queen's

Nesta sexta (21), o #13 Daniil Medvedev deu fim a boa campanha do #23 Diego Schwartzman no ATP 500 de Queen's. Dominando o argentino, que vinha do melhor resultado da carreira em seu pior piso, o russo atropelou e triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h16 de partida, e avançou para as semifinais do torneio londrino.

Agressivo nas devoluções e soberano nas trocas de bola, Medvedev não precisou de muito para derrotar o argentino, que não conseguiu repetir as boas atuações que teve ao longo da semana na grama de Queen's. No primeiro set, o russo comandou seus games de saque com tranquilidade e obteve duas quebras, ficando na liderança da parcial a todo momento e fechando em 6/2.

Sem ter o que fazer para mudar os rumos do jogo, Schwartzman também foi presa fácil no segundo set. O argentino chegou a ter um break point, mas não conseguiu aproveitar. Medvedev, por sua vez, fez valer as duas chances de quebra que teve e novamente controlou a vantagem no placar com ótimos saques. Assim como na parcial anterior, o cabeça de chave número quatro decretou a vitória por 6/2.

Classificado para as semis do Fever-Tree Championships, Medvedev encara agora o #38 Gilles Simon, que venceu o disputadíssimo duelo de franceses diante do #191 Nicolas Mahut por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 5/7 e 7/6 (3).