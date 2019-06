Martic consegue grande virada, passa por Ostapenko e avança em Birmingham

Na manhã desta sexta-feira (21), um encontro em especial chamou a atenção dos fãs presentes no Nature Valley Classic. #25 Petra Martic e #37 Jelena Ostapenko se enfrentam em uma partida que surpreendentemente acabou com a croata saindo como vitoriosa por 2 sets a 1 depois de 2h22, com parciais de 6/7(4), 7/5 e 6/1. Petra lidera o confronto direto entre as tenistas por dois a zero.

Ostapenko mostrou sérios problemas psicológicos durante toda a partida. A letã, vencedora de Roland Garros, saiu na frente e teve uma ótima vantagem de *4/1, mas em segundos viu a croata normalizar o placar. Depois de perder vantagem, Ostapenko precisou correr atrás da parcial no tiebreak, onde, ainda com dificuldades, conseguiu ser superior. 7/6(4), 53 minutos.

Em uma segunda parcial desastrosa, Ostapenko voltou a ter vantagem, chegou a ter cinco match points e... sofreu virada. A letã não foi capaz e converter nenhum dos match points, teve seu serviço quebrado e acabou deixando a parcial ficar com a croata.

Martic não precisou suar na terceira parcial. Muito tranquila, a croata conseguiu quebrar o serviço da letã nos games três, cinco e sete, não enfrentou break points e serviu par a partida com eficiência.

Ostapenko, que nunca fez questão de esconder sua preferência pelo jogo agressivo, encerrou a partida com expressivos 70 erros não-forçados cometidos e 20 dupla faltas. Os números negativos (90) suprimiram completamente os positivos: 42 winners, dois aces (totalizando 44). Martic, que disse no fim da partida que apenas seguiu o próprio jogo, fez sete aces e o mesmo número de dupla faltas; a croata ficou com 13 winners e 24 erros não-forçados.

Para a próxima ronda do WTA de Birmingham, Martic tem como adversária a vencedora do confronto entre #43 Yulia Putintseva e #19 Julia Goerges.