Visando a liderança do ranking, Barty passa por Venus Williams e vai às semis em Birmingham

Logo após seu primeiro título de Grand Slam, no saibro, Ash Barty volta a grama com estilo, já avançando às semis do WTA Premier de Birmingham, realizado no Reino Unido, ao eliminar a ex-número 1 do mundo Venus Williams, atualmente #55 no ranking da WTA, em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h25, na Ann Jones Centre Court, ampliando o H2H para 2-0 a favor de Barty.

Já é a décima vitória consecutiva da campeã de Roland Garros, dentre as quais três sobre tenistas que já participaram do top 10 na carreira. Ainda assim, Barty possui uma sequência maior na temporada, onde somou 11 vitórias com o título em Miami, duas vitórias na Fed Cup e três triunfos em Madri. A vitória coloca a número 2 do mundo a apenas 122 pontos de Osaka, atual líder, situação em que precisa conquistar o título para tomar a liderança do ranking pela primeira vez na carreira.

Barty mais uma vez se mostrou sólida ao longo da partida, superando Venus em todos os números e salvando três de quatro break points obtidos pela americana em quadra. Ao todo, a australiana marcou seis aces e duas duplas faltas, vencendo 77% dos pontos com o primeiro saque e quase 60% com o segundo. Venus, contudo, não conseguiu alcançar sua melhor perfomance, não marcando nenhum ace e quatro duplas faltas, além de somente 11 winners, acompanhados de 28 erros não forçados.

Para avançar à final, Ash Barty precisará vencer a tcheca Barbora Strycova, que superou a sua compatriota Kristyna Pliskova em 1h12 de partida. No confronto direto, a australiana lidera por 2-1, com a última vitória da tcheca tendo acontecido em 2014, no US Open.