Del Potro passa por nova cirurgia e não descarta aposentadoria

O argentino #12 Juan Martín Del Potro irá passar por mais uma cirurgia em sua carreira. O procedimento dessa vez será para corrigir uma lesão na patela direita. Com essa notícia, o tenista não conseguirá jogar em Wimbledon; o Grand Slam britânico terá início no próximo dia 1 de julho.

Del Potro se machucou durante a sua partida de estreia no ATP 500 de Queen’s, no último dia 19, em Londres. O duelo foi contra o canadense #25 Denis Shapovalov, e o argentino ainda saiu vitorioso por 2 sets a 0. Porém, ao final do jogo, ele anunciou a sua desistência do restante da competição. A lesão aconteceu em um lance junto à rede, em que o tenista não conseguiu fixar bem o seu pé junto à grama.

Com a cirurgia pela frente, Delpo declarou que uma possível aposentadoria das quadras não está fora de cogitação. “Não sei se aquela foi minha última partida no tênis. Tenho muito o que pensar sobre. Vou refletir sobre tudo isso durante meu tempo de recuperação”, disse o argentino em um vídeo que divulgou na sua página no Instagram.

As lesões marcaram muito a carreira de Del Potro até o momento. Em 2015, ele ficou muito perto de abandonar as quadras após diversas cirurgias no punho, que o impossibilitavam de jogar em sua plena forma. Ele retornou em 2016, porém, e no auge, conquistando títulos, a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016 e sendo chave para a conquista inédita da Argentina na Copa Davis.

Ainda não há previsão para a recuperação do argentino dessa vez. Fica a expectativa para saber como será o futuro do tenista após a cirurgia. O procedimento acontecerá neste sábado (22), em Barcelona.