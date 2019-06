Bencic vence Kerber de virada e se garante na final do WTA de Mallorca

Depois de uma campanha frustrante em Roland Garros, a #13 Belinda Bencic vem para a temporada de grama buscando bons resultados. E o começo já é animador. Neste sábado (22), a suíça de 22 anos venceu nada menos que a alemã #6 Angelique Kerber, ex-líder do ranking, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 7/6 (2) e 6/4, em 2h de partida, e se classificou para a decisão do WTA de Mallorca.

Kerber dominou o primeiro set com extrema tranquilidade. Aliando bolas profundas com jogadas agressivas, a alemã conquistou uma quebra logo no início e já abriu vantagem. Sem dar chances de reação para Bencic, a cabeça de chave número um chegou a outro break no quinto game e abriu 5/1. Fazendo valer a superioridade ao longo da parcial, fechou em 6/2 com um winner na paralela.

Mais consistente e variando os pontos, Bencic equilibrou as ações no segundo set. Sacando melhor, a suíça saiu de um 0-40 no quinto game e seguiu firme na disputa. Se impondo diante da alemã, obteve a quebra e fez 5/3 no placar. Porém, na hora de servir para a parcial, não conseguiu manter o bom nível de tênis e viu Kerber devolver o break e deixar tudo igual.

Com o marcador empatado, a decisão foi para o tie-break, onde Bencic voltou a ser superior. Contando com erros não forçados da ex-número um do ranking e comandando com seu forehand, a cabeça de chave número três conquistou duas mini quebras e levou a melhor no game desempate, fechando em 7/6 (7-2).

O terceiro e último set foi decidido no detalhe. Kerber teve triplo break point no começo da parcial, mas viu Bencic salvar todos e, logo em seguida, obter a quebra. A partir daí, a suíça controlou seus games com um ótimo aproveitamento com o 1° serviço (83%) e salvou todas as cinco chances que a alemã teve de devolver o break. Com mais um grande saque, decretou a vitória por 6/4 e garantiu-se na decisão.

Na partida que vale o título do Mallorca Open, Bencic vai enfrentar a norte-americana #30 Sofia Kenin, que despachou a letã #12 Anastasija Sevastova, finalista do torneio nas três edições anteriores realizadas, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/2.