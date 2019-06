Campeão em 2017, Lopez vence Auger-Aliassime de virada e avança à decisão em Queen's

everVindo de boa campanha no ATP 500 de Queen's, #113 Feliciano Lopez se garantiu na final após derrotar o jovem tenista canadense #21 Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(3), 6/3 e 6/4, em 2h19 de partida disputadíssima. O duelo marcou a maior diferença de idade em uma semifinal ou final de torneio ATP desde 1977, em Hong Kong, com Ken Rosewall (43) e Pat Dupre (23).

A partida começou intensa, com ambos sacando muito bem e oferecendo poucas chances na parcial. No primeiro set, ambos tiveram chances de conquistar a quebra de saque, mas não conseguiram aproveitar e o vencedor foi decidido no tiebreak.

No game desempate, o garoto de 18 anos pressionou muito bem na devolução e conseguiu algumas bolas vencedoras na linha. Com esse cenário, ele garantiu dois mini breaks e fechou em 7-3.

Precisando reagir, Lopez conseguiu uma quebra no segundo game, abrindo 3/0. Sólido, o espanhol se manteve com a vantagem mínima no placar e fechou a parcial em 6/3, empatando a partida.

O terceiro e decisivo set começou equilibradíssimo. No quinto game, o canadense perdeu todos os pontos no seu serviço e viu o oponente abrir vantagem mais uma vez. Lopez seguia firme e aproveitou brilhantemente a vantagem para fechar a parcial em 6/4.

Com a vitória, Lopez chega à grande decisão do Fever-Tree Championships e vai encarar o francês #38 Gilles Simon. O espanhol tem histórico positivo contra o francês (5-2), e ganhou todas as quatro partidas anteriores contra ele na grama, incluindo a final de Eastbourne em 2013.