Goerges derrota Martic em Birmingham e vai à primeira final em seis meses

A alemã #19 Julia Goerges confirmou seu favoritismo e garantiu vaga na final do Nature Valley Classic, após bater a croata #25 Petra Martic por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h23 minutos de jogo.

Com um primeiro saque excelente, Goerges conseguiu dominar as ações do primeiro set e, apesar do equilíbrio, foi eficiente na única chance de break point do set, no 9º game, quando conseguiu a quebra e logo em seguida sacou para fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, a alemã voltou a ser bastante letal em seu primeiro serviço, onde conseguiu ganhar 82% dos pontos tentados, além de quebrar o serviço de Martic por três vezes, o que possibilitou que fechasse o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a vitória, Julia Goerges tem uma parada duríssima na final: a australiana e atual campeã de Roland Garros, Ashleigh Barty, atual número 2 do mundo. O duelo está previsto para ocorrer neste domingo (23), às 9h, horário de Brasília. Até aqui, as duas jogadoras se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, com uma vitória para cada lado. Destaque para o confronto na grama, no mesmo torneio de Birmingham, em 2018, onde Goerges levou a melhor, ganhando por 2 sets a 0.