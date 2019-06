Federer atropela Goffin e conquista decacampeonato do ATP 500 de Halle

Coroando a grande semana no ATP 500 de Halle, #3 Roger Federer venceu a finalíssima diante do belga #33 David Goffin e garantiu o decacampeonato do torneio disputado na grama. O suíço triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 6/1, em 1h25 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo, com ambos sacando firme e oferecendo raras chances ao adversário. No quinto game, Goffin abriu 0/40 e teve três break points. Sem se abater, Federer jogou muito bem no momento decisivo e manteve o confronto empatado. Sem desvantagens, o vencedor foi decidido no tiebreak.

No game desempate, o suíço dominou os pontos e começou quebrando o saque do belga para abrir 2-0. Sólido, o maior campeão da história do torneio seguiu superior e conseguiu mais um mini break, abrindo 5-1. Sacando para fechar, Federer não deu chances e fechou em 7-2.

Embalado pela vitória na parcial anterior, o número três do ranking mundial atropelou Goffin no segundo set e conquistou a quebra de saque logo de cara, abrindo 2/0. Sólido, Federer alcançou mais dois breaks seguidos, selando a vitória por 6/1 e o 10º título do torneio disputado na grama.

Para se consagrar campeão do Noventi Open 2019, o suíço venceu o australiano #57 John Millman na estreia. Na sequência, teve os dois confrontos mais equilibrados, quando bateu #77 Jo-Wilfried Tsonga e #20 Roberto Baustita-Agut em três sets. Na semifinal, não deu chances ao tenista francês #43 Pierre-Hugues Herbert e passou fácil por Goffin na grande final do torneio, ambos em sets diretos.