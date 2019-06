Kenin salva match points, bate Bencic de virada e fica com título do WTA de Mallorca

Na tarde deste domingo (23), a final do WTA de Mallorca aconteceu. Na quadra central, #13 Belinda Bencic e #30 Sofia Kenin se enfrentaram em uma partida de 2h42, onde a norte-americana saiu vitoriosa por 2 sets a 1, de virada, fazendo 6/7 (2), 7/6(5) e 6/4 em cima da suíça, conquistando o título do torneio.

A partida de jovens talentos contou com altos e baixos, além de um tremendo plot twist no segundo set. Bencic, que não escondeu o desconforto com a torcida durante toda a semana entrou em quadra como favorita e com uma chance de ficar ainda mais próxima do top 10 mas acabou cedendo e ficou sem o título espanhol e também sem vaga entre as 10 melhores do mundo.

Belinda teve vantagem de 3/0 na primeira parcial, mas em algum momento perdeu a concentração e viu a americana normalizar o marcador. Depois das quatro quebras (games dois, cinco, sete e oito) a parcial seguiu em ritmo tranquilo até o momento do tiebreak, onde suíça mostrou melhor desempenho.

Com o fim da primeira parcial, a segunda iniciou-se em ritmo equilibrado, ambas as jogadoras fazendo bons pontos e seguindo com seu próprio estilo de jogo. Bencic quebrou o serviço de Kenin no nono game, seguiu para a partida a seguir, chegou a ter três match points e... foi quebrada. O tiebreak fez-se necessário novamente, mas dessa vez foi a russa-americana quem levou a melhor, fechando a parcial no quarto set point que teve: 7/6(5), 1h01.

A terceira e última parcial foi a mais equilibrada. Sofia foi a única a ter break points, dois, no nono game, onde quebrou a suíça. Com a quebra, a americana precisou apenas servir para a partida e, diferente de Belinda na parcial anterior, conseguiu confirmar sua vitória - no primeiro match point que teve.

Apesar de cometer 38 erros não-forçados (12 a mais que Belinda que fechou com 26), Sofia disparou boas 48 winners (20 a mais que a suíça, que fechou com 28). Um dos principais pontos negativos no jogo da ex top 10 foram as dupla faltas: 12 ao todo, contra apenas três da russo-americana. Kenin também foi superior no quesito aces: seis contra quatro.

Bencic encerrou sua partida como runner-up de "coração partido", mas disse que é exatamente esse o motivo pelo qual ama o tênis: ele muda em questão de segundos. A suíça segue agora para Wimbledon, torneio de Grand Slam que mais ajuda no seu jogo, onde tem a chance de voltar ao top 10.

Kenin, que fez sua terceira final na temporada e conquistou seu segundo título na carreira, adentra ao top 30, ocupando a 29ª posição do ranking - um novo recorde em sua carreira. A americana agora segue para Wimbledon, onde busca vencer seu primeiro título de Grand Slam.