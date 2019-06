Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva estreiam com vitória no quali de Wimbledon

O Brasil terminou o primeiro dia de qualifying em Wimbledon com 100% de aproveitamento. O #115 Thiago Monteiro, cabeça de chave número seis, foi quem estreou mais cedo. Enfrentando o italiano #216 Roberto Marcora, o cearense triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 7/6 (3), em 1h40 de uma partida equilibrada.

Pouco tempo depois, foi a vez do #223 Rogério Dutra Silva debutar na fase prévia do torneio. Diante do britânico #501 Evan Hoyt, o paulista venceu pelo mesmo placar de seu compatriota. Em 1h53, Rogerinho bateu o tenista da casa por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (10) e 7/6 (5), se classificando também para a segunda rodada do quali.

Agora, os brasileiros estão a duas vitórias de conseguir vaga na chave principal do terceiro Grand Slam da temporada. Na próxima rodada, Monteiro irá medir forças com o norte-americano #197 Christopher Eubanks, enquanto Dutra Silva encara o francês #117 Gregoire Barrere, cabeça de chave número 12 do quali.

Vale lembrar que, além do masculino, o Brasil também tem uma representante no feminino. Bia Haddad Maia, atual #121 do ranking da WTA, estreia no qualifying de Wimbledon contra a argentina #183 Paula Ormaechea. O confronto acontece nesta terça (25), com horário a ser definido pela organização do torneio.