Jabeur surpreende e elimina Konta com facilidade em Eastbourne

Nesta quarta-feira (26), a tunisiana #62 Ons Jabeur conquistou sua primeira vaga nas quartas de final de um torneio pela primeira vez em 2019 ao bater a tenista da casa Johanna Konta, cabeça de chave 14 do WTA Premier de Eastbourne, no Reino Unido, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h10 de partida.

A sequência marca a volta do bom nível de Jabeur, que não havia conseguido nenhuma vez na temporada duas vitórias consecutivas. Em 2019, ela já havia somado dez vitórias e somente cinco triunfos, tendo perdido quatro posições no ranking desde o início da temporada. Na grama, onde julga ser sua melhor superfície, a tunisiana de 24 anos alcança as quartas de uma competição a nível WTA pela primeira vez, tendo como melhor resultado a segunda rodada de Wimbledon em 2018 e a segunda rodada de Mallorca em 2019.

Em quadra, Jabeur teve uma performance cirúrgica, cometendo pouquíssimos erros e aproveitando um dos seus melhores dias com o forehand. Mesmo com Konta cometendo apenas oito erros não-forçados em meio a 15 winners, a tunisiana ainda venceu 15 pontos a mais que a britânica, convertendo quatro break points em oito chances e salvando três de quatro oportunizados, conquistando mais de 80% dos pontos jogados no seu primeiro saque.

"A grama é minha superfície favorita, então acho que todos esperam que eu tenha resultados melhores aqui", comentou Jabeur após a vitória. "Isso coloca uma certa pressão em mim, mas espero que seja uma boa preparação para Wimbledon. É um dos torneios que amo, e vou pensar em partida por partida. Se conseguir vencer mais uma, ficarei mais confiante para Wimbledon, e será melhor ainda".

Nas quartas de final do Nature Valley International, a tunisiana enfrentará a francesa #55 Alizé Cornet, que superou nas oitavas a chinesa #51 Shuai Zhang por duplo 6/2. Será o primeiro encontro entre ambas as tenistas no circuito profissional da WTA.