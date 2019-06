Pliskova atropela Mertens nas oitavas de Eastbourne

Sempre uma das tenistas mais poderosas na grama, a #3 Karolina Pliskova provou mais uma vez sua superioridade ao vencer, nesta quarta-feira (27) a belga #21 Elise Mertens, de 23 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 58 minutos de partida pelo WTA Premier de Eastbourne, realizado no Reino Unido.

A ex-número um do mundo teve uma performance enfática na Quadra Central, convertendo quatro quebras em cinco chances e fechando a porta em seu saque para Mertens nos três break points oportunizados, finalizando a partida com 81% dos pontos vencidos no primeiro saque, aliados a 24 winners e 17 erros não-forçados. Com uma partida problemática, a belga cometeu 15 erros não-forçados e fez somente seis bolas vencedoras, vencendo 44% dos pontos com seu próprio serviço.

"Começou a chover no último game, acho que precisei apressar as coisas só a partir daí", comentou a tcheca após ser perguntada sobre seu ritmo. "Mas acho que no geral tudo deu certo pra mim na partida de hoje, desde o começo. Senti que não tivesse uma chance sequer de eu perder esse jogo. Me senti muito confiante depois que consegui a quebra no começo do set e eu acabei por pensar que ela não estava jogando aquele estilo que me incomodava tanto", finalizou a campeã de Eastbourne em 2017.

Nas quartas do Nature Valley International, Pliskova enfrentará a russa #52 Ekaterina Alexandrova, 24 anos, que passou pelas oitavas após vencer o primeiro set contra a #35 Jelena Ostapenko e vê-la desistir durante o segundo. As duas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, em Roland Garros 2017, com dura vitória da tcheca em três sets