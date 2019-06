Na reedição da final de 2018, Sabalenka vence jogaço com Wozniacki e avança em Eastbourne

A bielorrussa #10 Aryna Sabalenka devolveu a derrota na final do ano passado e superou a dinamarquesa #14 Caroline Wozniacki por 2 sets a 1 nas oitavas de final do WTA Premier de Eastbourne. Sabalenka buscou a virada e fechou a partida dramática com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6(4), em jogo que durou 2h21 minutos.

Dominando as ações do primeiro set, além de um excelente aproveitamento de seu primeiro serviço, Wozniacki foi bem no ataque e, conseguiu se sair muito bem na defesa. A dinamarquesa conseguiu salvar cinco das seis ameaças de break point que sofreu e foi eficiente ao efetivar três das quatro oportunidades que teve para quebrar o serviço da adversária, possibilitando que fechasse o set em 6/2.

Já no segundo set, apresentando grande nível, Sabalenka demonstrou o que ainda não tinha conseguido. Aproveitando bem os pontos tanto no primeiro quanto no segundo serviço, a bielorrussa quebrou o serviço de Wozniacki duas vezes e empatou o jogo, fechando o set em 6/4.

Na última parcial, ambas as jogadoras conseguiram jogar em alto nível, mas quem se saiu melhor foi Sabalenka. A jogadora de 21 anos conseguiu reverter a vantagem de 5/2 aberta por Wozniacki e levou a decisão para o tie break. No game de desempate, a dinamarquesa saiu na frente, mas, apesar de duas duplas faltas, a bielorrussa venceu por 7/6(5), fechando a partida em um ponto dramático.

Na próxima rodada do Nature Valley International, Sabalenka enfrenta a fortíssima holandesa #4 Kiki Bertens, que venceu a a alemã #356 Anna-Lena Friedsam por 2 sets a 0. O duelo está previsto para ocorrer quinta-feira (27), às 10h, horário de Brasília.