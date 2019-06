Tenistas número um do Brasil, Monteiro e Bia Haddad avançam à chave principal de Wimbledon

Principais nomes do país no tênis atualmente, Thiago Monteiro e Bia Haddad coroaram a boa campanha no qualifying e se garantiram na chave principal de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Nesta quinta (27), os brasileiros entraram em quadra pela última rodada da fase prévia do torneio e conquistaram belas vitórias.

No início da manhã, o #115 Thiago Monteiro enfrentou o japonês #246 Yosuke Watanuki e triunfou por 3 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 7/6 (3), 6/3 e 6/3. Essa será a segunda vez que o cearense disputará a chave principal na grama sagrada de Londres. A primeira foi em 2017, quando o brasileiro tinha ranking para entrar direto e não precisou passar pelo quali. Na ocasião, foi eliminado na 2ª rodada.

Logo depois, foi a vez da #121 Beatriz Haddad Maia medir forças com a #119 Olga Danilovic, de apenas 18 anos. Precisa nos momentos decisivos, a brasileira bateu a sérvia por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Assim como Thiago, a paulista vai jogar o Grand Slam londrino pela segunda vez na carreira. A primeira também foi em 2017, onde ela venceu seu primeiro duelo, mas caiu no segundo.

Agora, os tenistas número um do país esperam o sorteio das chaves do masculino e do feminino para saberem seus adversário na estreia em Wimbledon. Além dos dois, o Brasil conta com três representantes nas duplas: Marcelo Melo, que jogará com o polonês Lukasz Kubot, Bruno Soares, que atuará ao lado do croata Mate Pavic, e Marcelo Demoliner, que terá como parceiro o indiano Divij Sharan.