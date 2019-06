Bertens elimina Sabalenka e avança para enfrentar Pliskova em Eastbourne

Por uma das quartas de final do WTA Premier de Eastbourne, a #4 Kiki Bertens bateu, com muita dificuldade, bateu a atual vice-campeã, #10 Aryna Sabalenka por 2 sets a 1. Bertens avançou com vitória nesta quinta-feira (27) com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, 2h06 minutos de jogo. Esta é a sétima vez no ano que a holandesa avança às semifinais de um torneio WTA.

No primeiro, Bertens mostrou porque é uma das melhores jogadoras do mundo na atualidade. Muito eficiente em seu primeiro serviço, a holandesa conseguiu quatro aces e mais de 70% dos pontos tentados. Apesar da resistência e da boa aparição por parte de Sabalenka, a holandesa conseguiu quebrar o serviço da adversária uma única vez, no terceiro game, e fechou o set em 6/4.

Não desistindo da partida e mostrando que também poderia vencer, Sabalenka voltou melhor na segunda parcial. Apesar de ter saído atrás, ao ser quebrada logo no segundo game, a bielorrussa reagiu bem e, além de devolver a quebra, conseguiu mais uma e com um segundo serviço muito bom, fechou o set em 6/3.

No terceiro set, melhor para Bertens que errou menos e foi mais efetiva no ataque. Contando com quatro duplas faltas da adversária, a holandesa conseguiu executar bem seus serviço, apesar de sofrer uma quebra, e conseguiu quebrar duas vezes o serviço de Sabalenka, possibilitando que fechasse o set em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Com a vitória, Bertens enfrentará em uma das semifinais do Nature Valley International a tcheca #3 Karolina Pliskova, que vem de vitória sobre a #52 Ekaterina Alexandrova. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (28), às 8h30, horário de Brasília.