Pliskova não dá chances a Kiki Bertens e arrasa holandesa em 50 minutos

Na manhã desta sexta feira (28), a ex-número 1 do mundo Karolina Pliskova, da República Tcheca, voltou a mais uma final na grama ao superar a atual semifinalista de Wimbledon Kiki Bertens, de 27 anos, em sets diretos, com somente 56min de partida e parciais de 6/1 e 6/2 pelas semifinais do WTA Premier de Eastbourne, realizado no Reino Unido.

Em entrevista após a partida, Pliskova comemorou o resultado ao ser perguntada sobre sua terceira final em Eastbourne:

"Deve ser algo no ar daqui, não sei. Estou feliz com a partida. Não foi fácil, venta bastante todos os dias, e vencer Kiki dessa forma mostra bastante sobre o tênis que consegui jogar hoje".

Sobre enfrentar Kerber na final, Pliskova amenizou a situação:

"Não nos encontramos há um bom tempo, principalmente na grama. E ela já venceu Wimbledon, ano passado, então definitivamente vai ser difícil".

Na final do Premier de Eastbourne, a tcheca degladiará contra a também ex-número 1 do mundo, Angelique Kerber, atual campeã de Wimbledon e semifinalista em Eastbourne 2018. As duas já se enfrentaram 11 vezes no circuito da WTA, com sete vitórias pendendo para a alemã. O único deles na grama ocorreu em Birmingham 2015, em que Kerber venceu por dois sets a um.

Pliskova retorna à final de Eastbourne pela terceira vez, repetindo os sucessos de 2016 e 2017, tendo vencido em uma ocasião. O resultado solidifica a busca da tcheca pelo seu terceiro título na temporada, distribuídos nas três superfícies do calendário da WTA: Brisbane, na quadra dura, e Roma, no saibro.

Em quadra, a ex-número 1 chega como candidata forte ao título da competição após uma performance espetacular contra Bertens. Ao todo, cometeu apenas sete erros não forçados e marcou 21 winners nos 17 games jogados, enquanto a holandesa cometeu 16 erros não forçados e fez apenas nove winners. No saque, a tcheca também teve bom desempenho, com três aces e nenhuma dupla falta, conquistando 91% dos pontos com o primeiro serviço e não enfrentando nenhum break point em sua trajetória.