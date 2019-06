Fritz tem dificuldades, mas vence Edmund e está na final do ATP de Eastbourne

Na sua primeira semifinal num torneio de ATP na grama, o #42 Taylor Fritz encaminhou a possibilidade do primeiro título na carreira. Em uma partida dura contra o #31 Kyle Edmund, no ATP 250 de Eastbourne, realizado no Reino Unido, Fritz venceu em sets diretos com parciais de 7/6(8) e 6/3, em 1h30 de confronto na tarde desta sexta-feira (28).

Em quadra, Fritz foi o jogador que conseguiu o melhor nível nos momentos cruciais do embate. Vencendo 77% dos pontos com o primeiro saque, o americano salvou todos os sete break points obtidos por Edmund e converteu o único necessário para alcançar a vantagem no segundo set. Já na primeira parcial, o britânico teve apenas uma chance de quebra, mas não converteu. No tiebreak, abriu uma vantagem de 6-3, porém mais uma vez falhou em capitalizar suas oportunidades e acabou por ver Fritz superá-lo.

Com isso, o jovem americano fará sua segunda final de ATP, repetindo o sucesso de Memphis, em 2016, quando ficou com o vice-campeonato caindo para Kei Nishikori na final. Em 2019, essa será a primeira decisão de título para Fritz, cujo melhor resultado havia sido as semis em Lyon, no saibro. Já na grama, ele jogou as três semanas que antecedem Wimbledon, perdendo nas oitavas em 's-Hertogenbosch e na primeira rodada em Halle.

A final do Nature Valley International será contra seu compatriota, #79 Sam Querrey, que precisou de três sets para superar o italiano #102 Thomas Fabbiano. Fritz e Querrey já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional, com duas vitórias para cada lado. Todos eles aconteceram na quadra dura, com o mais recente, em Shanghai 2018, pendendo a favor do tenista mais experiente.